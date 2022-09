3. Liga: Hallescher FC – SV 07 Elversberg, 1:3 (1:1)

Die Gäste erwischten einen Auftakt nach Maß und gingen vor 5.500 Zuschauern durch Luca Schnellbacher bereits nach vier Minuten in Führung. Tom Zimmerschied versenkte den Ball in der 14. Minute im Netz des Teams von Trainer Horst Steffen. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. In der Halbzeitpause änderte André Meyer das Personal und brachte Tunay Deniz und Andor Bolyki mit einem Doppelwechsel für Leon Damer und Timur Gayret auf den Platz. In Durchgang zwei lief Luca Dürholtz anstelle von Semih Sahin für SV 07 Elversberg auf. Jannik Rochelt stellte die Weichen für den Ligaprimus auf Sieg, als er in Minute 58 mit dem 2:1 zur Stelle war. Manuel Feil beförderte das Leder zum 3:1 von Elversberg über die Linie (71.). André Meyer wollte Halle zu einem Ruck bewegen und so sollten Sebastian Müller und Jannes Vollert eingewechselt für Dominik Steczyk und Aaron Herzog neue Impulse setzen (71.). Mit Feil und Rochelt nahm Horst Steffen in der 89. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Eros Dacaj und Sinan Tekerci. Die 1:3-Heimniederlage von Hallescher FC war Realität, als Referee Dr. Thomsen (Kleve) die Partie letztendlich abpfiff.