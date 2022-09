3. Liga: Hallescher FC – SV 07 Elversberg (Samstag, 14:00 Uhr)

Nach sieben gespielten Runden gehen bereits 16 Punkte auf das Konto von Elversberg und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden zweiten Platz. An der Abwehr des Gasts ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst sieben Gegentreffer musste das Team von Coach Horst Steffen bislang hinnehmen. Das bisherige Abschneiden von SV 07 Elversberg: fünf Siege, eine Punkteteilung und ein Misserfolg. Elversberg tritt mit einer positiven Bilanz von 13 Punkten aus den letzten fünf Spielen an.