3. Liga: MSV Duisburg – Hallescher FC (Samstag, 14:00 Uhr)

Beide Mannschaften bewegen sich derzeit in der unteren Hälfte der Tabelle. Die Zebras belegen mit elf Punkten den zwölften Rang, während Hallescher FC mit drei Zählern weniger auf Platz 16 rangiert. Körperlos agierte der MSV Duisburg in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik (23-1-0) bestätigt. Ob sich Halle davon beeindrucken lässt? Hallescher FC wie auch die Zebras haben in letzter Zeit wenig geglänzt, sodass beide aus den letzten fünf Partien jeweils nur einmal als Sieger vom Feld gingen.