3. Liga: Rot-Weiss Essen – 1. FC Saarbrücken (Montag, 19:00 Uhr)

Ob das Spiel so eindeutig endet, wie die Tabelle vermuten lässt? Essen schafft es mit sechs Zählern derzeit nur auf Platz 16, während der 1. FC Saarbrücken sieben Punkte mehr vorweist und damit den vierten Rang einnimmt. Körperlos agierte Essen in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik belegt. Ob sich Saarbrücken davon beeindrucken lässt? Siegreich konnten beide Mannschaften ihre bisherigen Spiele selten gestalten. Stattdessen spielte man Remis. Während der 1. FC Saarbrücken auf vier Unentschieden kommt, blickt Rot-Weiss Essen auf insgesamt vier Remis.