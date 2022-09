3. Liga: SC Verl – MSV Duisburg, 1:0 (0:0)

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. In Durchgang zwei lief Aziz Bouhaddouz anstelle von Joshua Bitter für die Zebras auf. 1.761 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Verl schlägt – bejubelten in der 57. Minute den Treffer von Tobias Knost zum 1:0. In der 63. Minute änderte Torsten Ziegner das Personal und brachte Niclas Stierlin und Marlon Frey mit einem Doppelwechsel für Jonas Michelbrink und Kolja Pusch auf den Platz. Endgültig verloren war das Match für Duisburg in der 87. Minute, als Marvin Senger mit der Ampelkarte vom Feld flog. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen dem SC Verl und dem MSV Duisburg aus.