3. Liga: SV 07 Elversberg – TSV 1860 München, 4:1 (3:0)

4.000 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für die Heimmannschaft schlägt – bejubelten in der zwölften Minute den Treffer von Jannik Rochelt zum 1:0. Lukas Pinckert erhöhte für die Mannschaft von Horst Steffen auf 2:0 (27.). Thore Jacobsen verwandelte in der 34. Minute einen Elfmeter und baute den Vorsprung des Spitzenreiters auf 3:0 aus. 1860 ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von SV 07 Elversberg. Michael Köllner vom TSV 1860 München nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Christopher Lannert blieb in der Kabine, für ihn kam Erik Tallig. Für das 4:0 von Elversberg sorgte Luca Schnellbacher, der in Minute 71 zur Stelle war. In der Schlussphase gelang Joseph Boyamba noch der Ehrentreffer für 1860 (78.). Kurz vor dem Ende des Spiels nahm SV 07 Elversberg noch einen Doppelwechsel vor, sodass Valdrin Mustafa und Luca Menke für Manuel Feil und Pinckert weiterspielten (89.). Letztlich fuhr Elversberg einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.