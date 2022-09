3. Liga: SV Meppen – FC Viktoria Köln (Samstag, 14:00 Uhr)

Nach vier sieglosen Ligaspielen in Serie will Meppen gegen Viktoria dem Negativtrend ein Ende setzen und wieder die volle Punktezahl einfahren. Das letzte Ligaspiel endete für den SV Meppen mit einem Teilerfolg. 2:2 hieß es am Ende gegen den SC Verl. Vikt. Köln trennte sich im vorigen Match 2:2 von Hallescher FC.