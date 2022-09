3. Liga: SV Meppen – SV 07 Elversberg, 0:0 (0:0)

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. In der Pause stellte Horst Steffen um und schickte in einem Doppelwechsel Nick Woltemade und Luca Dürholtz für Kevin Koffi und Semih Sahin auf den Rasen. Mit David Blacha und Samuel Abifade nahm Stefan Krämer in der 81. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Sascha Risch und Johannes Manske. Am Ende sicherte sich der SV Meppen mit diesem 0:0 einen Zähler.