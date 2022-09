3. Liga: SV Waldhof Mannheim – SpVgg Oberfranken Bayreuth, 2:1 (1:1)

Alexander Nollenberger besorgte vor 7.121 Zuschauern das 1:0 für Bayreuth. Jetzt erst recht, dachte sich Dominik Martinovic, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (17.). Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. In der 62. Minute änderte Christian Neidhart das Personal und brachte Fridolin Wagner und Marc Schnatterer mit einem Doppelwechsel für Bentley Baxter Bahn und Dominik Kother auf den Platz. Mit Tobias Weber und Christoph Fenninger nahm Thomas Kleine in der 63. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Dennis Lippert und Eroll Zejnullahu. Pascal Sohm, der von der Bank für Berkan Taz kam, sollte für neue Impulse beim SV Waldhof Mannheim sorgen (70.). Ein später Treffer von Sohm, der in der Schlussphase erfolgreich war (86.), bedeutete die Führung für die Gastgeber. Nach der Beendigung des Spiels durch Schiedsrichter Exner (Münster) feierte Waldhof einen dreifachen Punktgewinn gegen SpVgg Oberfranken Bayreuth.