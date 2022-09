3. Liga: SV Waldhof Mannheim – SV Wehen Wiesbaden (Samstag, 14:00 Uhr)

Waldhof trifft am Samstag mit der SV Wehen Wiesbaden auf einen Gegner, der in jüngster Vergangenheit auf der Erfolgsspur unterwegs war. Die zweite Saisonniederlage kassierte Mannheim am letzten Spieltag gegen den FC Ingolstadt 04. Wiesbaden siegte im letzten Spiel gegen den Sport-Club Freiburg II mit 3:1 und liegt mit zwölf Punkten weit oben in der Tabelle.