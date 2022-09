3. Liga: VfB Oldenburg – SpVgg Oberfranken Bayreuth (Samstag, 14:00 Uhr)

Am Samstag bekommt es Bayreuth mit Oldenburg zu tun, einem Kontrahenten, der auf einer Welle des Erfolgs reitet. VfB Oldenburg gewann das letzte Spiel gegen Borussia Dortmund II mit 2:1 und nimmt mit acht Punkten den zwölften Tabellenplatz ein. Am vergangenen Spieltag verlor SpVgg Oberfranken Bayreuth gegen den 1. FC Saarbrücken und steckte damit die fünfte Niederlage in dieser Saison ein.