3. Liga: VfL Osnabrück – Rot-Weiss Essen (Freitag, 19:00 Uhr)

In den letzten sechs Spielen sprang für den VfL Osnabrück nicht ein Sieg heraus. Gegen Rot-Weiss Essen soll sich das ändern. Die zweite Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für Osnabrück gegen VfB Oldenburg. Essen strich am Freitag drei Zähler gegen den FC Erzgebirge Aue ein (2:1).