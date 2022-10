3. Liga: Borussia Dortmund II – MSV Duisburg, 2:0 (1:0)

2.522 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für die Heimmannschaft schlägt – bejubelten in der 39. Minute den Treffer von Moritz Broschinski zum 1:0. Die Mannschaft von Christian Preußer hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Bei den Zebras kam zu Beginn der zweiten Hälfte Chinedu Ekene für Marvin Ajani in die Partie. Anstelle von Franz Pfanne war nach Wiederbeginn Bjarne Pudel für Dortmund II im Spiel. In der 67. Minute brachte Marco Pasalic das Netz für Borussia Dortmund II zum Zappeln. Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Christian Preußer, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Ted Tattermusch und Ole Pohlmann kamen für Broschinski und Pasalic ins Spiel (71.). Torsten Ziegner wollte Duisburg zu einem Ruck bewegen und so sollten Julian Hettwer und Niclas Stierlin eingewechselt für Marvin Bakalorz und Caspar Jander neue Impulse setzen (80.). Am Schluss schlug der BVB II den Gast mit 2:0.