3. Liga: Borussia Dortmund II – SC Verl, 1:0 (0:0)

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. 502 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den BVB II schlägt – bejubelten in der 46. Minute den Treffer von Moritz Broschinski zum 1:0. Michel Kniat von Verl nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Nico Ochojski blieb in der Kabine, für ihn kam Tobias Knost. Christian Preußer setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Justin Njinmah und Bjarne Pudel auf den Platz (57.). Mit Marco Pasalic und Ole Pohlmann nahm Christian Preußer in der 81. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Rodney Elongo-Yombo und Göktan Gürpüz. Dortmund II führte, doch Elongo-Yombo kassierte kurz vor Schluss die Gelb-Rote Karte (91.). Das hätte nun wirklich nicht sein müssen. Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen Hildenbrand (Wertheim) feierte die Heimmannschaft einen dreifachen Punktgewinn gegen den SC Verl.