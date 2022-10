3. Liga: Borussia Dortmund II – SC Verl (Samstag, 14:00 Uhr)

In der Tabelle sind die Mannschaften in der gleichen Region unterwegs, nachdem die bisherige Saison der beiden Teams vergleichbar verlief. Beide Mannschaften schwimmen derzeit auf der Erfolgswelle. Der SC Verl entschied vier Spiele für sich und teilte einmal die Punkte in den letzten fünf Spielen, während Borussia Dortmund II in dieser Zeit drei Erfolge und zwei Remis vorweist.