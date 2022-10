3. Liga: FC Ingolstadt 04 – SV Meppen, 3:1 (2:1)

Kaum hatte die Partie begonnen, brachte Patrick Schmidt die Gastgeber vor 3.936 Zuschauern mit 1:0 in Führung. Durch ein Eigentor von Tobias Kraulich verbesserte die Elf von Trainer Rüdiger Rehm den Spielstand auf 2:0 für sich (26.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Marvin Pourié in der 30. Minute. Der FCI führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Zum Seitenwechsel ersetzte Arian Llugiqi von Ingolstadt seinen Teamkameraden Pascal Testroet. In der Schlussphase nahm Rüdiger Rehm noch einen Doppelwechsel vor. Für Schmidt und David Kopacz kamen Justin Butler und Maximilian Neuberger auf das Feld (80.). Kurz vor Schluss traf Jalen Hawkins für den FC Ingolstadt 04 (90.). Schließlich strich der FCI die Optimalausbeute gegen den SV Meppen ein.