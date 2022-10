3. Liga: FC Viktoria Köln – SV 07 Elversberg, 0:2 (0:0)

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Mit einem Wechsel – David Philipp kam für Simon Stehle – startete der FC Viktoria Köln in Durchgang zwei. Robin Fellhauer glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für Elversberg (49./69.). In der 57. Minute stellte Horst Steffen um und schickte in einem Doppelwechsel Israel Suero Fernandez und Kevin Koffi für Jannik Rochelt und Valdrin Mustafa auf den Rasen. Olaf Janßen wollte Viktoria zu einem Ruck bewegen und so sollten Florian Heister und Luca Marseiler eingewechselt für Patrick Koronkiewicz und Niklas May neue Impulse setzen (80.). Mit Maurice Neubauer und Luca Schnellbacher nahm Horst Steffen in der 89. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Lukas Pinckert und Nick Woltemade. Mit dem Schlusspfiff durch Schiedsrichter Brombacher (Kandern) siegte SV 07 Elversberg gegen Vikt. Köln.