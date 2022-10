3. Liga: FSV Zwickau – SV Wehen Wiesbaden, 0:1 (0:1)

Nach nur 23 Minuten verließ Bjarke Jacobsen vom Gast das Feld, Nico Rieble kam in die Partie. Ivan Prtajin brachte den FSV Zwickau in der 35. Minute ins Hintertreffen. Zur Pause war Wiesbaden im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Mit einem Doppelwechsel in der Halbzeitpause holte Joseph Enochs Johan Gomez und Mike Könnecke vom Feld und brachte Ronny König und Jan Löhmannsröben ins Spiel. Mit Florian Stritzel und Benedict Hollerbach nahm Markus Kauczinski in der 50. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Arthur Lyska und Lucas Brumme. Die SV Wehen Wiesbaden führte, doch Brumme kassierte kurz vor Schluss die Gelb-Rote Karte (92.). Das hätte nun wirklich nicht sein müssen. Schlussendlich pfiff der Unparteiische Schultes (Betzigau) das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. Wiesbaden brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.