3. Liga: SC Verl – FC Erzgebirge Aue (Sonntag, 14:00 Uhr)

Aue trifft am Sonntag mit dem SC Verl auf einen Gegner, der in jüngster Vergangenheit auf der Erfolgsspur unterwegs war. Verl gewann das letzte Spiel gegen SpVgg Oberfranken Bayreuth mit 3:1 und nimmt mit 15 Punkten den neunten Tabellenplatz ein. Das letzte Ligaspiel endete für den FC Erzgebirge Aue mit einem Teilerfolg. 1:1 hieß es am Ende gegen Hallescher FC.