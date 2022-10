3. Liga: SC Verl – FC Viktoria Köln, 2:2 (0:0)

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Mit einem Doppelwechsel wollte Verl frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Michel Kniat Cyrill Akono und Dominik Klann für Eduard Probst und Vinko Sapina auf den Platz (68.). Nach 69 Minuten bejubelten die 771 Zuschauer endlich das erste Tor: 1:0 für die Heimmannschaft durch Mael Corboz. Viktoria hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Robin Meißner den Ausgleich (72.). Mit Simon Stehle und Hamza Saghiri nahm Olaf Janßen in der 74. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von André Becker und Federico Palacios. Becker versenkte den Ball in der 85. Minute im Netz des SC Verl. Vikt. Köln schaffte es nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. In der Nachspielzeit (90.) traf Akono zum Ausgleich für Verl. Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich der SC Verl und der FC Viktoria Köln schließlich mit einem Remis.