3. Liga: Sport-Club Freiburg II – SV Waldhof Mannheim, 3:2 (0:1)

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Alexander Rossipal sein Team in der 32. Minute. Zur Pause war Waldhof im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Das 1:1 des Sport-Club bejubelte Oscar Wiklöf (46.). Beim Gastgeber kam zu Beginn der zweiten Hälfte Philip Fahrner für Jordy Makengo in die Partie. Für das zweite Tor der Elf von Coach Thomas Stamm war Vincent Vermeij verantwortlich, der in der 52. Minute das 2:1 besorgte. Daniel Keita-Ruel traf zum 2:2 zugunsten von Mannheim (60.). Der Treffer zum 3:2 sicherte Freiburg II nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Vermeij in diesem Spiel (61.). Mit einem Doppelwechsel wollte der SV Waldhof Mannheim frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Christian Neidhart Pascal Sohm und Baris Ekincier für Dominik Martinovic und Rossipal auf den Platz (74.). Der Gast hatte alle Trümpfe in der Hand, verspielte im Verlauf jedoch eine komfortable Führung und büßte letztlich eine bittere Niederlage ein.