3. Liga: SpVgg Oberfranken Bayreuth – TSV 1860 München (Samstag, 14:00 Uhr)

Bayreuth konnte in den letzten zwei Spielen nicht punkten. Mit 1860 kommt am Samstag auch noch ein starker Gegner. SpVgg Oberfranken Bayreuth zog gegen Hallescher FC am letzten Spieltag mit 0:3 den Kürzeren. Der TSV 1860 München siegte im letzten Spiel gegen die SV Wehen Wiesbaden mit 3:1 und besetzt mit 26 Punkten den zweiten Tabellenplatz.