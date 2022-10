3. Liga: SV Meppen – SpVgg Oberfranken Bayreuth, 0:1 (0:0)

In Durchgang zwei lief Moritz Heinrich anstelle von Dennis Lippert für Bayreuth auf. Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Alexander Nollenberger brachte SpVgg Oberfranken Bayreuth nach 46 Minuten die 1:0-Führung. Mit einem Doppelwechsel wollte Meppen frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Stefan Krämer Johannes Manske und Mike Feigenspan für Marius Kleinsorge und Morgan Faßbender auf den Platz (58.). Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen Bayreuth und dem SV Meppen aus.