3. Liga: SV Waldhof Mannheim – Rot-Weiss Essen, 1:2 (1:2)

Rot-Weiss Essen legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Ron Berlinski aufhorchen (5./12.). Vor 10.000 Besuchern gelang Dominik Martinovic in der 32. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2 für Mannheim. Anstelle von Niklas-Wilson Sommer war nach Wiederbeginn Stefano Russo für den Gastgeber im Spiel. Im ersten Durchgang hatte Essen etwas mehr Zug zum Tor und ging mit einem knappen Vorsprung in die Kabine. In der 73. Minute stellte Christian Neidhart um und schickte in einem Doppelwechsel Marc Schnatterer und Dominik Kother für Martinovic und Marten Winkler auf den Rasen. Mit Berlinski und Isaiah Young nahm Christoph Dabrowski in der 78. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Aurel Loubongo und Lawrence Ennali. Das I-Tüpfelchen auf den enttäuschenden Auftritt des SV Waldhof Mannheim setzte Marcel Seegert, der in der 95. Minute die Ampelkarte für sich reklamierte. Obwohl Rot-Weiss Essen nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Waldhof zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.