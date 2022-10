3. Liga: SV Waldhof Mannheim – Rot-Weiss Essen (Samstag, 14:00 Uhr)

Auf des Gegners Platz hat Essen noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst fünf Zählern unterstreicht. Gegenwärtig rangieren die Gäste auf Platz 14, haben also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Mit Blick auf die Kartenbilanz der Elf von Trainer Christoph Dabrowski ist eine Mannschaft zu Gast, die eine härtere Gangart bevorzugt. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von Rot-Weiss Essen ist deutlich zu hoch. 20 Gegentreffer – kein Team der 3. Liga fing sich bislang mehr Tore ein. Die Zwischenbilanz von Essen liest sich wie folgt: drei Siege, drei Remis und fünf Niederlagen. Die passable Form von Rot-Weiss Essen belegen sieben Zähler aus den letzten fünf Begegnungen.