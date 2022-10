3. Liga: SV Waldhof Mannheim – SG Dynamo Dresden, 2:1 (2:0)

Marten Winkler brachte sein Team in der sechsten Minute nach vorn. Mannheim baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Claudio Kammerknecht beförderte den Ball in der 32. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung der Heimmannschaft auf 2:0. Mit der Führung für das Team von Christian Neidhart ging es in die Halbzeitpause. Der SV Waldhof Mannheim konnte mit dem ersten Durchgang sehr zufrieden sein. Trotzdem gab es Veränderungen bei Waldhof. Stefano Russo ersetzte Fridolin Wagner, der nun schon vorzeitig Feierabend machte. Markus Anfang setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Julius Kade und Manuel Schäffler auf den Platz (58.). Für das 1:2 von SG Dynamo Dresden zeichnete Schäffler verantwortlich (87.). Obwohl Mannheim nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Dynamo Dresden zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.