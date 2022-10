3. Liga: SV Wehen Wiesbaden – VfB Oldenburg (Montag, 19:00 Uhr)

Die SV Wehen Wiesbaden will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge gegen VfB Oldenburg punkten. Wiesbaden siegte im letzten Spiel gegen den FSV Zwickau mit 1:0 und liegt mit 21 Punkten weit oben in der Tabelle. Jüngst brachte der FC Erzgebirge Aue Oldenburg die vierte Niederlage des laufenden Fußballjahres bei.