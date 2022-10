3. Liga: TSV 1860 München – SV Wehen Wiesbaden, 3:1 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für das Team von Trainer Michael Köllner und Wiesbaden ohne Torerfolg in die Kabinen. Bei der SV Wehen Wiesbaden kam zu Beginn der zweiten Hälfte Emanuel Taffertshofer für Johannes Wurtz in die Partie. 15.000 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den TSV 1860 München schlägt – bejubelten in der 54. Minute den Treffer von Yannick Deichmann zum 1:0. Michael Köllner setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Stefan Lex und Erik Tallig auf den Platz (71.). Meris Skenderovic versenkte die Kugel zum 2:0 für 1860 (79.). Für das 3:0 des TSV 1860 München sorgte Tim Rieder, der in Minute 80 zur Stelle war. Mit Marius Wörl und Skenderovic nahm Michael Köllner in der 81. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Joseph Boyamba und Quirin Moll. Markus Kauczinski wollte Wiesbaden zu einem Ruck bewegen und so sollten Lucas Brumme und Suheyel Najar eingewechselt für Brooklyn Ezeh und Benedict Hollerbach neue Impulse setzen (83.). Kurz vor Schluss traf Najar für den Gast (90.). Am Schluss gewann 1860 gegen die SV Wehen Wiesbaden.