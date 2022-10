3. Liga: TSV 1860 München – SV Wehen Wiesbaden (Samstag, 14:00 Uhr)

Die Offensive der SV Wehen Wiesbaden in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Bereits 23-mal schlugen die Angreifer in dieser Spielzeit zu. Der Gast weist bisher insgesamt sechs Erfolge, drei Unentschieden sowie zwei Pleiten vor. Die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski tritt mit einer positiven Bilanz von zwölf Punkten aus den letzten fünf Spielen an.