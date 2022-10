3. Liga: VfB Oldenburg – FC Ingolstadt 04 (Sonntag, 13:00 Uhr)

VfB Oldenburg bekommt es am Sonntag mit einem Team zu tun, dessen jüngste Auftritte von Erfolg gekrönt waren. Oldenburg musste sich am letzten Spieltag gegen die SV Wehen Wiesbaden mit 1:3 geschlagen geben. Der FCI strich am Samstag drei Zähler gegen den SV Meppen ein (3:1).