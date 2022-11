3. Liga: Borussia Dortmund II – FC Viktoria Köln (Dienstag, 19:00 Uhr)

Der FC Viktoria Köln will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge bei der Reserve von Borussia Dortmund punkten. Bei SV 07 Elversberg gab es für den BVB II am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 1:3-Niederlage. Letzte Woche siegte Vikt. Köln gegen den FC Erzgebirge Aue mit 3:0. Damit liegt Viktoria mit 18 Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld.