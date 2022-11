3. Liga: Elversberg baut Führung aus

Die SV Elversberg hat die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga ausgebaut. Die Saarländer gewannen am Samstag am 15. Spieltag gegen Borussia Dortmund II mit 3:1 (2:1). Manuel Feil (13.), Kevin Koffi (20.) und Jannik Rochelt (69.) trafen für den Aufsteiger aus Elversberg, Ole Pohlmann (32.) gelang das zwischenzeitliche Anschlusstor für die Schwarz-Gelben. Elversberg hat 35 Punkte auf der Habenseite.