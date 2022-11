3. Liga: FC Erzgebirge Aue – MSV Duisburg (Dienstag, 19:00 Uhr)

Nachdem es in den letzten vier Partien keinen Sieg zu verbuchen gab, will Aue gegen die Zebras in die Erfolgsspur zurückfinden. Zuletzt kassierte der FC Erzgebirge Aue eine Niederlage gegen den FC Viktoria Köln – die siebte Saisonpleite. Mit einem 1:1-Unentschieden musste sich Duisburg kürzlich gegen SpVgg Oberfranken Bayreuth zufriedengeben.