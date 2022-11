3. Liga: FC Viktoria Köln – FC Erzgebirge Aue, 3:0 (0:0)

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Carsten Müller schickte Tom Baumgart aufs Feld. Maximilian Thiel blieb in der Kabine. Sam Schreck erwies seiner Mannschaft einen Bärendienst, als er in der 62. Minute mit der Roten Karte vom Platz flog. Nach 73 Minuten bejubelten die 2.862 Zuschauer endlich das erste Tor: 1:0 für Vikt. Köln durch André Becker. Patrick Koronkiewicz verwandelte in der 76. Minute einen Elfmeter und baute den Vorsprung des Heimteams auf 2:0 aus. Wenige Minuten später holte Olaf Janßen Becker vom Feld und setzte auf die Qualitäten von Kevin Lankford (78.). Der FC Viktoria Köln baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Lankford in der 90. Minute traf. Am Ende verbuchte Viktoria gegen den FC Erzgebirge Aue einen Sieg.