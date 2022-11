3. Liga: MSV Duisburg – SpVgg Oberfranken Bayreuth, 1:1 (0:1)

Alexander Nollenberger brachte Bayreuth in der 38. Minute nach vorn. Die Gäste führten zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Mit einem Wechsel – Daniel Steininger kam für Nollenberger – startete die Elf von Coach Thomas Kleine in Durchgang zwei. Beim MSV Duisburg kam zu Beginn der zweiten Hälfte Kolja Pusch für Jonas Michelbrink in die Partie. Das Heimteam drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Niklas Kölle und Niclas Stierlin sorgen, die per Doppelwechsel für Marvin Ajani und Caspar Jander auf das Spielfeld kamen (62.). Mit Tobias Stockinger und Stefan Maderer nahm Thomas Kleine in der 63. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Martin Thomann und Markus Ziereis. In der 64. Minute erzielte Kölle das 1:1 für die Zebras. Diese Karte hätte er sich gern gespart: Gelb-Rot für Alexander Groiß von SpVgg Oberfranken Bayreuth in der 92. Minute. Am Ende trennten sich Duisburg und Bayreuth schiedlich-friedlich.