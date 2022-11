3. Liga: Rot-Weiss Essen – SV Meppen (Mittwoch, 19:00 Uhr)

Beide Mannschaften liegen in der Tabelle nur fünf Punkte auseinander. Essen scheute sich auch vor robusten Aktionen nicht. Den Eindruck gewinnt man zumindest beim Blick in die Kartenstatistik, die 37, eine und eine Rote Karte aufweist. Der SV Meppen entschied kein einziges der letzten elf Spiele für sich. Rot-Weiss Essen tritt mit einer positiven Bilanz von elf Punkten aus den letzten fünf Spielen an.