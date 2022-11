3. Liga: SV 07 Elversberg – Borussia Dortmund II, 3:1 (2:1)

Manuel Feil besorgte vor 6.780 Zuschauern das 1:0 für die Gastgeber. Kevin Koffi brachte den Ball zum 2:0 zugunsten des Ligaprimus über die Linie (21.). Ole Pohlmann verkürzte für den BVB II später in der 32. Minute auf 1:2. Zur Pause behielt SV 07 Elversberg die Nase knapp vorn. Christian Preußer von Dortmund II nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Ted Tattermusch blieb in der Kabine, für ihn kam Göktan Gürpüz. In der 69. Minute brachte Jannik Rochelt das Netz für Elversberg zum Zappeln. Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Horst Steffen, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Lukas Pinckert und Luca Dürholtz kamen für Feil und Thore Jacobsen ins Spiel (80.). Mit Rochelt und Nick Woltemade nahm Horst Steffen in der 88. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Sinan Tekerci und Valdrin Mustafa. Nach der Beendigung des Spiels durch Referee Dr. Thomsen (Kleve) feierte SV 07 Elversberg einen dreifachen Punktgewinn gegen Borussia Dortmund II.