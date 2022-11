3. Liga: SV 07 Elversberg – Borussia Dortmund II (Samstag, 14:00 Uhr)

Der BVB II steht aktuell auf Position 13 und hat in der Tabelle viel Luft nach oben. Insbesondere an vorderster Front kommt das Team von Christian Preußer nicht zur Entfaltung, sodass nur elf erzielte Treffer auf das Konto der Gäste gehen. Die Bilanz von Dortmund II nach 13 Begegnungen setzt sich aus vier Erfolgen, drei Remis und sechs Pleiten zusammen. Borussia Dortmund II tritt mit einer positiven Bilanz von elf Punkten aus den letzten fünf Spielen an.