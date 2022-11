3. Liga: TSV 1860 München – Rot-Weiss Essen, 1:1 (0:0)

Für Semi Belkahia war der Einsatz nach 13 Minuten vorbei. Für ihn wurde Leandro Morgalla eingewechselt. Bis Referee Alt (Illingen) den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. 1860 ging mit einem Elfmeter von Albion Vrenezi in Führung (76.). Gelesen war die Messe für Essen noch nicht, als Kevin Holzweiler und Clemens Fandrich bei einem Doppelwechsel für Oguzhan Kefkir und Björn Rother auf das Feld kamen (80.). Felix Bastians sicherte der Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski das Last-Minute-Remis. In der Nachspielzeit stellte Bastians den 1:1-Endstand her (90.). Letztlich gingen der TSV 1860 München und Rot-Weiss Essen mit jeweils einem Punkt auseinander.