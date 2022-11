3. Liga: VfB Oldenburg – SV Waldhof Mannheim (Sonntag, 13:00 Uhr)

Nach sechs Partien ohne Sieg braucht VfB Oldenburg mal wieder einen Erfolg – am besten schon an diesem Sonntag, im Spiel gegen den SV Waldhof Mannheim. Beim 1. FC Saarbrücken gab es für Oldenburg am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 1:3-Niederlage. Waldhof gewann das letzte Spiel gegen den FSV Zwickau mit 2:1 und belegt mit 22 Punkten den achten Tabellenplatz.