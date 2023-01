3. Liga: Borussia Dortmund II – SV Wehen Wiesbaden (Sonntag, 14:00 Uhr)

Die Heimbilanz von Borussia Dortmund II ist ausbaufähig. Aus zehn Heimspielen wurden nur zehn Punkte geholt. Die Ausbeute der Offensive ist bei den Gastgebern verbesserungswürdig, was man an den erst 15 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann.

Ob das Spiel so eindeutig endet, wie die Tabelle vermuten lässt? Der BVB II schafft es mit 18 Zählern derzeit nur auf Platz 16, während die SV Wehen Wiesbaden 19 Punkte mehr vorweist und damit den zweiten Rang einnimmt. Die Körpersprache stimmte in der Regel bei Borussia Dortmund II, sodass die Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf schon 40 Gelbe Karten sammelte. Ist Wiesbaden darauf vorbereitet? Bei der SV Wehen Wiesbaden sind wohl alle überzeugt, auch diesmal zu punkten. Viermal in den letzten fünf Spielen verließ der Gast das Feld als Sieger, während der BVB II in dieser Zeit sieglos blieb.