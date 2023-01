3. Liga: FC Viktoria Köln – 1. FC Saarbrücken, 0:2 (0:1)

Calogero Rizzuto brachte den Gast in der 22. Minute in Front. Zur Pause reklamierte das Team von Coach Rüdiger Ziehl eine knappe Führung für sich. In der Pause stellte Olaf Janßen um und schickte in einem Doppelwechsel Luca Marseiler und Hamza Saghiri für Simon Stehle und André Becker auf den Rasen. Boné Uaferro besorgte vor 4.600 Zuschauern das 2:0 für den 1. FC Saarbrücken. Mit Richard Neudecker und Dave Gnaase nahm Rüdiger Ziehl in der 77. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Julius Biada und Manuel Zeitz. Am Ende behielt Saarbrücken gegen Viktoria die Oberhand.