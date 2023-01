3. Liga: Hallescher FC – SV Wehen Wiesbaden, 2:3 (0:1)

Die SV Wehen Wiesbaden ging durch Ivan Prtajin in der 30. Minute in Führung. Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den das Team von Markus Kauczinski für sich beanspruchte. Mit einem Wechsel – Andor Bolyki kam für Dominik Steczyk – startete Halle in Durchgang zwei. Thijmen Goppel versenkte die Kugel zum 2:0 für Wiesbaden (59.). Mit einem Doppelwechsel wollte Hallescher FC frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte André Meyer Timur Gayret und Tunay Deniz für Aljaz Casar und Sören Reddemann auf den Platz (62.). Den Vorsprung der SV Wehen Wiesbaden ließ Bjarke Jacobsen in der 68. Minute anwachsen. Mit Goppel und Benedict Hollerbach nahm Markus Kauczinski in der 71. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Gino Fechner und Kianz Froese. In der 74. Minute brachte Jonas Nietfeld das Netz für Halle zum Zappeln. Kurz vor Ultimo war noch Deniz zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor der Gastgeber verantwortlich (82.). Mit dem Ende der Spielzeit strich Wiesbaden gegen Hallescher FC die volle Ausbeute ein.