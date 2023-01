3. Liga: MSV Duisburg – VfL Osnabrück, 1:2 (0:2)

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das Osnabrück mit 2:1 gegen Duisburg gewann. Die Ausgangslage sprach für den VfL Osnabrück, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im Hinspiel war den Gästen in einem Match auf Augenhöhe ein 1:0-Sieg geglückt.

Florian Kleinhansl brachte das Team von Trainer Tobias Schweinsteiger in der 18. Minute nach vorn. Robert Tesche besorgte vor 11.358 Zuschauern das 2:0 für Osnabrück. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. In der Halbzeitpause veränderte der MSV Duisburg die Aufstellung in großem Maße, sodass Baran Mogultay, Aziz Bouhaddouz und Marvin Ajani für Kolja Pusch, Niclas Stierlin und Niklas Kölle weiterspielten. Das 1:2 des Gastgebers stellte Moritz Stoppelkamp sicher (49.). Kurz vor dem Ende des Spiels nahm der VfL Osnabrück noch einen Doppelwechsel vor, sodass Leandro Putaro und Henry Rorig für Noel Niemann und Erik Engelhardt weiterspielten (88.). Mit Omar Haktab Traoré und Lukas Kunze nahm Tobias Schweinsteiger in der 90. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Paterson Chato und Felix Higl. Obwohl Osnabrück nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schafften es die Zebras zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.