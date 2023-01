3. Liga: SV Waldhof Mannheim – TSV 1860 München (Samstag, 14:00 Uhr)

Die Stärke des TSV 1860 München liegt in der Offensive – mit insgesamt 30 erzielten Treffern. Fünfmal ging der Gast bislang komplett leer aus. Hingegen wurde neunmal aus den Begegnungen der Saison der maximale Ertrag mitgenommen. Hinzu kommen drei Punkteteilungen. Kein einziger Sieg in den letzten vier Spielen! Die Mannschaft von Michael Köllner kommt seit längerer Zeit nicht mehr richtig in Fahrt. Wenigstens teilte man sich zuletzt die Punkte.