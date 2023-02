3. Liga: Borussia Dortmund II – SV Waldhof Mannheim, 4:0 (2:0)

Justin Njinmah brachte Dortmund II in der 18. Spielminute in Führung. Franz Pfanne versenkte die Kugel zum 2:0 für die Mannschaft von Coach Jan Zimmermann (22.). Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Das 3:0 für Borussia Dortmund II stellte Njinmah sicher. In der 64. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Wenig später kamen Daniel Keita-Ruel und Adrian Malachowski per Doppelwechsel für Pascal Sohm und Fridolin Wagner auf Seiten des SV Waldhof Mannheim ins Match (69.). Marco Pasalic stellte schließlich in der 90. Minute den 4:0-Sieg für den BVB II sicher. In derselben Minute hatte Abdoulaye Kamara von der Heimmannschaft die Ampelkarte kassiert. Letztlich kam Dortmund II gegen Waldhof zu einem verdienten 4:0-Sieg.