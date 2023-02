3. Liga: Borussia Dortmund II – SV Waldhof Mannheim (Samstag, 14:00 Uhr)

Am Samstag trifft die Reserve des BVB auf Waldhof. Dortmund II musste sich im vorigen Spiel Rot-Weiss Essen mit 0:2 beugen. Letzte Woche gewann der SV Waldhof Mannheim gegen den SV Meppen mit 3:1. Damit liegt Mannheim mit 36 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle. Ein Tor hatte im Hinspiel den entscheidenden Unterschied gemacht. Am Ende hatte Waldhof einen knappen 2:1-Sieg gefeiert.

Im Tableau ist für Borussia Dortmund II mit dem 15. Platz noch Luft nach oben. Wer die Mannschaft von Trainer Jan Zimmermann als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 47 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Der Angriff ist bei der Heimmannschaft die Problemzone. Nur 18 Treffer erzielte der BVB II bislang. Dortmund II förderte aus den bisherigen Spielen sechs Siege, drei Remis und 13 Pleiten zutage. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang Borussia Dortmund II auch nur ein Sieg in fünf Partien.