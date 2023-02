3. Liga: Elversberg mit fünftem Sieg in Serie - Osnabrück nur 2:3 nach 2:0

Tabellenführer SV Elversberg hat in der 3. Fußball-Liga den fünften Sieg in Folge gefeiert. Beim Abstiegskandidaten FSV Zwickau gewannen die Saarländer am Samstag 2:0 (0:0). Valdrin Mustafa (77./90.+6) erzielte die entscheidenden Tore für die SVE.