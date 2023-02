3. Liga: FC Erzgebirge Aue – 1. FC Saarbrücken, 2:1 (0:1)

Saarbrücken ging durch Calogero Rizzuto in der 27. Minute in Führung. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Das 1:1 von Aue bejubelte Dimitrij Nazarov (48.). Antonio Jonjic sicherte dem Team von Pavel Dotchev vor 7.161 Zuschauern in der 80. Minute das zweite Tor. Rüdiger Ziehl setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Tobias Jänicke und Justin Steinkötter auf den Platz (81.). Gleich drei Wechsel nahm der FC Erzgebirge Aue in der 85. Minute vor. Omar Sijaric, Nazarov und Nico Gorzel verließen das Feld für Elias Huth, Borys Tashchy und Alexander Sorge. Nach seinem Tor noch ein gefeierter Mann, nahm die persönliche Freude ein jähes Ende, als Jonjic in der 88. Minute mit der Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. In den 90 Minuten war Aue im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als der 1. FC Saarbrücken und fuhr somit einen 2:1-Sieg ein.