3. Liga: FC Ingolstadt 04 – Rot-Weiss Essen, 1:1 (0:0)

In der Begegnung FC Ingolstadt 04 gegen Rot-Weiss Essen trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 1:1-Unentschieden. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Der Vergleich im Hinspiel war mit einem 2:2-Unentschieden geendet.

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Essen stellte in der 78. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Simon Engelmann, Cedric Harenbrock und Meiko Sponsel für Torben Müsel, Kevin Holzweiler und Andreas Wiegel auf den Platz. Jalen Hawkins, der von der Bank für Felix Keidel kam, sollte für neue Impulse beim FCI sorgen (79.). Die 4.841 Zuschauer mussten sich lange gedulden. Die Mannschaften geizten bis zur 80. Minute mit Toren. Erst dann brachte Harenbrock Rot-Weiss Essen mit 1:0 in Führung. Hawkins, der in der 90. Minute erfolgreich war, sorgte mit seinem Treffer kurz vor dem Spielende für den Ausgleich. Letztlich gingen Ingolstadt und Essen mit jeweils einem Punkt auseinander.